Місія ОБСЄ завтра частково відновить патрулювання в зоні АТО – Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що СММ ОБСЄ завтра частково відновить патрулювання в зоні АТО на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Зараз ми здійснюємо оцінку самого інциденту, а також його можливих наслідків на нашу діяльність. Ми налаштовані рішуче в контексті виконання нашого мандату», - заявив він.

«Ті, хто вчинили цей акт насильства, мають бути притягнуті до відповідальності, щоб місія могла і в подальшому виконувати свій мандат», - додав Хуг.

«Я можу підтвердити, що після інциденту усі патрулі місії там були відкликані на бази. Сьогодні переважна більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані. Однак завтра ми частково відновимо свою роботу і повернемося до нормальної роботи після того, як зрозуміємо, які були обставини і що сталося в ході цього інциденту», - заявив він.

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За його словами, наразі СММ ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації на Донбасі за допомогою камер спостереження, в місці їх розміщення, а також із 12 локацій, в яких перебувають спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.