"Нові господарі Донецька": журналісти показали нічні розваги "еліти ДНР" (відео)

Журналісти показали, хто спонсорує розваги в ОРДЛО, скільки можна підняти на ресторанному бізнесі в Донецьку та що дозволяє окупантам їздити на елітних машинах з російськими та українськими номерними знаками.

За декілька кілометрів – бойові дії, але нічне життя окупованого Донецька вирує і пропонує розваги на будь-який смак, йдеться у програмі "Гроші". Делікатеси з Європи та закриті вечірки для солдат Захарченка – ось як "еліта ДНР" розважається в окупованому місті.

2016-й став роком відродження розважальних закладів у Донецьку. Місця ті самі, проте відвідувачі інші. Декого – закривають, а дехто – продовжує процвітати. Один з тих, хто обслуговує нову еліту Донбасу – Давид Палян. Він донецький мажор, cпіввласник ресторану "Піу Густо" в Донецьку.

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На одних фото він хизується елітною донецькою горілкою, а вже на наступних – кайфує в Одесі, у клубі "Ібіца". Спочатку він роз'їжджає по окупованому Донецьку зі своїми розкутими подружками, а через 2 тижні безтурботно роз'їжджає по Києву. У соцмережі він також безтурботно постить фото з київського клубу з учасницею українського шоу "Холостяк".

Під час активних бойових дій на Донбасі 2015 року він спокійно відпочивав в Одесі. З батьком Саркісом Паляном живе на два міста – у "ДНР" та в Одессі.

Журналістам вдалося потрапити до його ресторану "Піу Густо" – місце, де збираються нові господарі Донецька. Для нових багатіїв Донецька тут готові на все – наряджатися у фейкового Бориса Мойсеєва та влаштовувати вечірки з клоунами.

Як стало відомо, за те, щоб провести 8 нічних заходів, наприклад, необхідно заплатити 10 тисяч доларів у донецькому ресторані. Сума відбивається з наваром.

Тим не менш зв'язки з Україною Палян не розірвав, часто буває в Києві та Одесі. Сам Палаян зазначає – має також бізнесових партнерів у Єревані.

Журналісти з'ясували, що майже весь ресторанний бізнес кришує т.з. міністр доходів Олександр Тимофєєв. Його кримінальне прізвисько – "Ташкент".

У ресторані "Штальман" – гуляють "депутати ДНР" та інші "міністри" карикатурної республіки. Свого часу, цей заклад віджав відомий сепаратист Павло Губарєв, та більш того, влаштував собі там офіс. Це саме той Губарєв, якого українські спецслужби спочатку спіймали, а потім – відпустили.

Журналістам "Грошей" вдалось потрапити до нічного закладу Донецька (клуб "Shakhtar Plaza" ("Вірус") – епіцентр нічного життя, здавалося б, вимерлого міста. Елементарно випити каву в такому закладі – задоволення не з дешевих. Ціни – вищі за київські.

Тоді коли на вулиці комендантська година, для обраних двері нічних закладів завжди відчинені. Щоправда, цивільним, які наважились на нічний клуб, доведеться сидіти в ньому до 5 години ранку. На вулицю краще не потикатися – там військові патрулі.

Тут право першого танцю - за людьми в уніформі, навіть якщо дівчина прийшла з кавалером. Сперечатися з ними тут вже давно не прийнято.

Також новим господарям Донецька – тільки найкращі дівчата. Мало не щотижневі абсурдні конкурси краси тому підтвердження. Догодити солдатам з елітних батальйонів – головне правило тих, хто не хоче опинитись на "підвальчику".

Однак про те, що відбувається за зачиненими дверима елітних закладів, простим донеччанам краще не знати.

Одна з місцевих з відчаєм розповідає: "У Донецьку ми живемо. Вони тут жруть, гуляють, п'ють, а ми тут без роботи здихаємо. Нам заборонили представники "ДНР" видавати допомогу", каже Олена.