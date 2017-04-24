У "ДНР" заговорили про готовність існувати з Києвом як конфедерація

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко не виключає співіснування "республіки" з Києвом на конфедеративних засадах. Про це він повідомив в інтерв'ю російським "Известиям".

Читайте такожЗМІ дізналися, як "ДНР" та "ЛНР" готуються до приєднання до Росії

"Можливо, як "незалежна держава" ми готові будемо домовлятися з Києвом про співіснування на конфедеративних засадах", - заявив ватажок терористів "ДНР".

Умовою, за його словами, також є "зміна правлячих еліт у Києві". Війна рано чи пізно закінчиться переговорами про засади співіснування з Україною: географію не скасуєш, зазначив Захарченко.

Раніше ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" збираються провести референдум про приєднання окупованих територій Донбасу до Росії.