Автомобіль ОБСЄ на Луганщині міг підірватися на завезеній з Росії вибухівці – СБУ
Підрив автомобіля прокуратурою кваліфіковано як теракт.
Керівник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук припускає, що вибуховий пристрій, на якому на тимчасово окупованій території Луганщині підірвався патруль місії ОБСЄ, могли завезти з Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук повідомив сьогодні на брифінгу.
«Якщо враховувати, що саме зброя, вибухівка постачається на територію України з території РФ, і, відповідно, той боєприпас, який здетонував під машиною ОБСЄ, не виключено, що він міг бути поставлений саме з території РФ», - сказав він.
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«Ми сподіваємося на те, що у нас буде ефективна співпраця з ОБСЄ для того, щоб можна було з процесуальної точки зору дослідити всі обставини цієї події», - додав Ткачук.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.
Підрив автомобіля прокуратурою кваліфіковано як теракт.