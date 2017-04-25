Автомобіль ОБСЄ на Луганщині міг підірватися на завезеній з Росії вибухівці – СБУ

Керівник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук припускає, що вибуховий пристрій, на якому на тимчасово окупованій території Луганщині підірвався патруль місії ОБСЄ, могли завезти з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук повідомив сьогодні на брифінгу.

«Якщо враховувати, що саме зброя, вибухівка постачається на територію України з території РФ, і, відповідно, той боєприпас, який здетонував під машиною ОБСЄ, не виключено, що він міг бути поставлений саме з території РФ», - сказав він.

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«Ми сподіваємося на те, що у нас буде ефективна співпраця з ОБСЄ для того, щоб можна було з процесуальної точки зору дослідити всі обставини цієї події», - додав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.

Підрив автомобіля прокуратурою кваліфіковано як теракт.