Хуг: в результаті підриву патруля ОБСЄ на Донбасі загинув громадянин США, поранені спостерігачі з Німеччини та Чехії

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявив, що внаслідок підриву патруля місії ОБСЄ на Донбасі загинув громадянин США і зазнали поранень двоє спостерігачів з Німеччини та Чехії.

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Про це Хуг повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Патруль складався з двох броньованих автомобілів - по три члени патруля в кожному автомобілі. Внаслідок пошкодження першого автомобіля двоє членів місії знаходяться зараз на медичному огляді, окрім того, один член патруля місії – громадянин США – загинув», - заявив він.

«Ті члени, які безпосередньо не постраждали від вибуху, повернулися до бази місії в цьому районі», - додав Хуг.

Він уточнив, що поранення отримали двоє членів патруля місії ОБСЄ з Німеччини та Чеської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".