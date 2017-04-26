Внаслідок бойових дій двоє військових ЗСУ загинули, четверо поранені - штаб АТО

Бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО вздовж усієї лінії розмежування, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

На різних напрямках зафіксовано застосування противником артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та БТР, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще четверо отримали поранення.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні у соцмережі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.