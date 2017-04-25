Під Авдіївкою в результаті ворожого обстрілу загинув боєць ЗСУ

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на даному напрямку противник застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

В іншому повідомленні штаб АТО повідомляє про одного пораненого бійця, але не уточнює місце, де він отримав поранення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центра штабу АТО, минулої доби на донецькому напрямку, з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поблизу Авдіївки та Верхньоторецького.

Також вчора бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки, що спричинило руйнування будинків.