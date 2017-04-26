Сьогодні бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовий поранений
Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на усіх ключових напрямках.
З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що на Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар`їнки діяли ворожі снайпери.
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На Донецькому напрямку мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер.
На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-терористичні підрозділи гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. З мінометів 82 мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції в районі Троїцького. Позиції поруч населеного пункту Попасна було обстріляно з мінометів калібру 120-мм. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Новозванівки.