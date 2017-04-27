Поблизу Троїцького загинув український військовий – штаб АТО

Неподалік Троїцького, що на Донецькому напрямку, загинув військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиками позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Троїцького.

Російсько-сепаратистські війська для обстрілу застосували кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Раніше УНІАН повідомляв, що з початку минулої доби, 26 квітня, бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено.