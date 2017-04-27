У штабі АТО підрахували втрати бойовиків за два дні загострення на Донбасі

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що впродовж двох днів на Донбасі знищено трьох російських найманців, сімох поранено. "За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем, впродовж 25 та 26 квітня знищено 3 російських найманців, ще 7 бойовиків незаконних збройних формувань поранено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що ситуація в зоні проведення АТО різко загострилась на всіх напрямках.