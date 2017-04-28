Місія ОБСЄ зафіксувала певне зниження рівня насильства на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що місія зафіксувала певне зниження рівня насильства на Донбасі минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Хуг зазначив, що переважна кількість зафіксованих минулого тижня випадків порушення режиму припинення вогню сталася у 4 гарячих точках. Зокрема, приблизно третина - у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, а ще близько 25% - у районі Попасна-Троїцьке-Первомайськ.

"Вже четвертий тиждень поспіль, маю на увазі період з 17 по 23 квітня, Спеціальна моніторингова місія зафіксувала зниження рівня насильства. Утім це зниження минулого тижня було мінімальним. Воно склало лише близько 10%", - повідомив він.

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Представник СММ ОБСЄ зауважив, що минулого тижня, вже другий тиждень поспіль, це зниження було найпомітніше з точки зору застосування забороненої Мінськими домовленостями зброї, а саме танків, мінометів та артилерії, зокрема, і реактивних систем залпового вогню.

"Минулого тижня ми зафіксували орієнтовно на 55% менше вибухів, спричинених застосуванням забороненого озброєння, якщо порівнювати з попереднім тижнем", - зазначив Хуг.

Водночас, попри менш інтенсивне застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, СММ 85 разів зафіксувала наявність такого озброєння, розміщеного в порушення ліній відведення.