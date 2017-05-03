Донецька фільтрувальна станція залишається знеструмленою

Станом на ранок середи, 3 травня, Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто Авдіївка, залишається знеструмленою.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, напередодні, 2 травня, попередньо в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Для централізованого водопостачання Авдіївки створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

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Крім того, в ДСНС вирішують питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

Як повідомляв УНІАН, про знеструмлення Донецької фільтрувальної станції вчора, 2 травня, поінформував голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він додав, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

***Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою Авдіївку, у якій проживає близько 22 тис. жителів. За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.