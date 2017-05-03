Окупанти під Донецьком облаштовують нові позиції для важкого озброєння – ІС

Окупанти облаштовують нові позиції для важких мінометів біля міста Докучаєвськ Донецької області.

Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у районі Донецька командування російсько-терористичних військ проводить активне доукомплектування підрозділів, що оперують у Київському та Куйбишевському районах міста.

«На Спартак перекинуто не менш як 10 одиниць різних ББМ (протягом 3-х останніх діб), включаючи БМП-2, БРДМ-2 і МТ-ЛБ, а також зведений піхотний підрозділ чисельністю до взводу», - зазначив Тимчук.

Також, за даними групи «Інформаційний спротив», у районі комплексу Артеміда (Донецьк) відзначалося перекидання підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗС РФ. У складі колони з комплексом РЕБ (попередньо – «Мандат-Б1Е», надійшов до ЗС РФ у 2013 р.) також 6 вантажівок з живою силою і спорядженням та 2 од. БТР-80.

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«На північ від Докучаєвська (район н. п. Молодіжне) відзначається обладнання окупантами нових позицій для важких мінометів (120-мм). Обладнуються одночасно основні і запасні вогневі позиції, ретельно маскуються. У ході земляних робіт використовується цивільна інженерна техніка (екскаватори)», - додав Тимчук.

Крім того, за його словами, в районі Калинового окупанти продовжують обладнувати укріпрайон, удосконалюючи його в інженерному сенсі (відзначається поява нових майданчиків для важкого піхотного озброєння і кількох інженерних споруд типу ДЗОТ).

«Враховуючи, що на схід від даного району розгорнуто посилену БТГр у складі «2-го АК ЛНР», а в районі Алмазної та Брянки – тактичний резерв супротивника у вигляді ще одного батальйону, можна допустити 2 варіанти – або окупанти готуються до активних дій у напрямку до Троїцького – Миронівки, або ж, навпаки, побоюються удару українських військ на Кадієвку (кол. Стаханов) через Алмазну», - припускає експерт.