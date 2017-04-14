У Донецьку спостерігається активне пересування колон військової техніки – ІС

Упродовж останніх днів у Донецьку регулярно спостерігається активне пересування по місту колон військової техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив опір» Дмитро Тимчук.

«Упродовж останніх днів у Донецьку регулярно спостерігається активне пересування по місту колон військової техніки (до 20 одиниць у кожній колоні, тентовані автомобілі зі знаками у вигляді кола, в середині цифра «1» червоного кольору). Дані колони пересуваються у супроводі легкового автотранспорту з проблисковими маячками», - написав він.

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Водночас, у підрозділах «1-го АК ДНР» на ряді напрямків (Горлівка, Докучаєвськ, Новоазовський р-н) відзначається позапланова заміна російських військових радників та інструкторів.

«У ряді підрозділів заміну проведено на 100% за рахунок офіцерів ЗС РФ, які прибули з Росії. Офіцерів, яких замінили, відправляють назад до Росії. Разом з тим, наприкінці 2016 р. даним російським офіцерам було повідомлено про те, що терміни їх перебування на Донбасі триватимуть щонайменше до кінця 2017 р. Причина екстреної заміни радників та інструкторів на даний момент невідома», - повідомив Тимчук.

Також, за інформацією ІС, упродовж останнього тижня відзначається перекидання підрозділів ЗС РФ (особовий склад і бронетехніка) через Амвросіївку на Донецький напрямок. За рахунок даної техніки і військовослужбовців здійснюється доукомплектування підрозділів 1-го АК ДНР», які розташовуються уздовж лінії розмежування.