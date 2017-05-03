До Дніпра із зони АТО доставили 6 важкопоранених бійців (відео)

До Дніпра доправили 6 важкопоранених бійців із зони АТО.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у військових вибухові та кульові поранення. Пацієнтам вже перелили 10 літрів крові.

Як повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, у найтяжчому стані перебуває 25-річний Олександр, доправили його з Авдіївки вчора ввечері. У бійця складне кульове поранення голови, найвірогідніше снайперське, кажуть медики.

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Як повідомляв УНІАН, вночі у штабі АТО проінформували про загибель військового під час обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків біля Авдіївки.

«По позиціях неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України», – йшлося в повідомленні.