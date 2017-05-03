Біля Авдіївки через обстріли бойовиків загинув військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про загибель свого військового під час обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків біля Авдіївки Донецької області, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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«По позиціях неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

«Противник, застосовуючи міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру, вів вогонь з боку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території», – зазначили у штабі.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 травня у районі населеного пункту Михайлівка на Луганщині двоє цивільних підірвались на розтяжці, встановленій окупантами.