В зоні АТО під час занять з бойової підготовки загинув військовий

В районі проведення АТО на Донбасі під час занять з бойової підготовки загинув військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«За попередньою інформацією, під час планових занять з бойової підготовки, що проходили в одній з бригад, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення АТО, внаслідок підриву імітаційних засобів вибухову травму та осколкові поранення голови та шиї отримав військовослужбовець одного з підрозділів», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час транспортування до медичного закладу у військового зупинилося серце. У лікарні за його життя боролися лікарі, проте врятувати життя їм не вдалося.

Обставини з’ясовуються.