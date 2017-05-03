Один загиблий та семеро поранених: у штабі відзвітували про добу в АТО

Бойовики на Донбасі за минулу добу 63 рази відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО в Facebook.

Крім того, у результаті обстрілів один український військовий загинув, ще семеро отримали поранення.

«На Приморському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поруч Водяного. Вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог накривав опорні пункти під Красногорівкою. По захисниках Гнутового противник застосовував міномети калібру 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а по оборонцях населеного пункту Славне – 82-міліметрові міномети», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що позиції поруч Широкиного, та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар’їнки – з гранатометів різних систем. По морських піхотинцях в районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

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«На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах наших військ у районі Луганського ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Позиції під Невельським обстрілював з мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї, а 82-міліметрові міномети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу шахти «Бутівка» та Кам’янки», - повідомили у прес-центрі.

Також із БМП, мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

«На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. 82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки, а оборонців Валуйського та станиці Луганської обстрілював з протитанкових гранатометів», - зазначили у прес-центрі штабу.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Луганщині двоє цивільних підірвались на розтяжці, встановленій окупантами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«1 травня ц.р. у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув. Місцева окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу так званих «ЗС «ЛНР» та звинувачує диверсійно-розвідувальну групу сил АТО», - йдеться у повідомленні.