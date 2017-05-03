У районі Світлодарської дуги загинули троє бійців ЗСУ, які намагались урятувати товариша

Троє українських військових, рятуючи свого пораненого товариша по службі, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Один з них, будучи пораненим, щоб не потрапити в полон і знищити супротивника, привів у готовність ручну гранату. Однак хлопцеві не вдалося реалізувати свій план, і від поранень він помер на місці.

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Командування частини організувало пошук військовослужбовців. Їх тіла були знайдені, однак евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника

В даний час проводиться процедура повернення тіл військовослужбовців.

"Однак ворог продовжує маніпулювати суспільною думкою і намагається дискредитувати Збройні Сили України. Так, на одному з російських сайтів з'явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу.