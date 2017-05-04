Донецька фільтрувальна станція досі знеструмлена

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою Авдіївку, залишається знеструмленою.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, для централізованого водопостачання мешканців Авдіївки створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м куб.

3 травня співробітниками ДТЕК обстежували території на наявність пошкодженої лінії електропередач – пошкодження не виявлено. Подальше обстеження планується продовжити 4 травня за умов гарантії безпеки працівників.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня внаслідок бойових дій було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що призвело до припинення електропостачання ДФС.

Станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. мешканців), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак. За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.