ЗМІ показали момент вибуху авто ОБСЄ на Донбасі (відео)

Журналісти показали момент вибуху авто ОБСЄ на території Луганської області. Відповідне відео з камери спостереження оприлюднило видання "Радіо Свобода".

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На записі зафіксований момент, коли під час проїзду транспортного засобу, що перевозив спостерігачів ОБСЄ на сході України, на території Луганської області, яку контролюють підтримувані Росією бойовики, вибухнула придорожня бомба.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії. Підрив автомобіля прокуратурою кваліфіковано як теракт.