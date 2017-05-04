Бойовики вже третю добу зволікають з передачею тіл загиблих українських військових - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики вже третю добу зволікають з передачею тіл загиблих на Донбасі українських військових.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У рамках гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200», одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників, розпочалася процедура щодо повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

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"Уже з 2 травня українська сторона готова в будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України", - наголошують у штабі і підкреслюють, що, у свою чергу, у випадках загибелі ворога представники ЗСУ, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань та маніпуляцій на свою користь.