Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки та Мар’їнки, є поранені серед цивільних – штаб АТО

Сьогодні під час обстрілу позицій сил АТО під вогонь противника потрапили житлові квартали Авдіївки та Мар’їнки, є поранені серед цивільних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, в Авдіївці під обстріл противника потрапили будинки по вулиці Спортивній. Внаслідок обстрілу поранено двох цивільних осіб, яких з вогнепальними осколковими пораненнями терміново доправлено до центральної районної лікарні. Їхній стан задовільний.

Читайте такожЗагострення в АТО: бойовики гатили із БМП та "Градів", 9 військових отримали поранення

По Авдіївці ворог застосував міномети калібру 82 мм. Обстріл вівся з боку населеного пункту Яковлівка на тимчасово непідконтрольній Україні території.

В Марїнці внаслідок ворожого обстрілу знищено автомобіль ВАЗ-2101, що стояв на подвір’ї приватного будинку по вулиці Прокоф’єва, 214.

Противник, застосовуючи 82-міліметрові міномети, вів вогонь з боку населеного пункту Трудівський на тимчасово окупованій території.

На місцях подій працюють представники Спільного центру контролю координації за режимом припинення вогню та Національної поліції України.

Інформація щодо постраждалих та інших фактів пошкоджень уточнюється.