Місія ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання до спостерігача з боку озброєного бойовика

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про сексуальні домагання до спостерігача з боку озброєного бойовика. Про це йдеться у звіті місії.

"Член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю Місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом і поінформував СЦКК про те, що трапилося", - йдеться у звіті.

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Також у місії вкотре наголосили, що її діяльність у Донецькій та Луганській областях, як і раніше, залишається обмеженою після того, як 23 квітня автомобіль патруля підірвався на міні, що призвело до загибелі спостерігача.