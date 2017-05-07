У Житомирі близько 300 людей попрощалися із загиблим в АТО снайпером 95-ї бригади (фото)

У Житомирі сьогодні, 7 травня, попрощалися із загиблим в АТО 25-річним бійцем 95-ої аеромобільної бригади Валентином Ковальським.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання відбулася на майдані Корольова.

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Із бійцем, який отримав тяжке поранення в Шахтарському районі під Саур-Могилою Донецької області і помер позавчора, 5 травня, попрощалися рідні і близькі, побратими-десантники, духовенство, представники влади і громадськості. У церемонії прощання з Ковальським взяли участь більше 300 чоловік. Люди навколішки провели героя в останню путь. Під час церемонії прощання з Ковальським прозвучало, що він був патріотом України та геройськи воював в АТО.

Після прощання на майдані Корольова траурна процесія з автобусів та автівок попрямувала на військове кладовище на Смолянці, де відбулося поховання і віддання військових почестей солдатові - герою.

До свого 26-го дня народження - 9 травня, він не дожив лише 4 дні. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, учасники поховання висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Довідка УНІАН. Валентин Ковальский ( 9 травня 1991 року - 5 травня 2017 року) був контрактником у роті снайперів 95-ої бригади високомобільних військ ЗСУ. До АТО він відслужив термінову службу в армії у Донецьку, а потім поступив на заочне навчання до університету , де отримав фах інженера-механіка. Ковальський брав участь в АТО з її перших днів, його було тяжко поранено 27 липня 2014 року. На операційний стіл госпіталю в Харкові Валентин потрапив після поранення вже з важким перитонітом.Потім боєць переніс безліч операцій, два роки боровся за життя, однак молодий організм бійця вичерпав свій ресурс.