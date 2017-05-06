Військовослужбовець виведеної з зони АТО 54-ї бригади покінчив життя самогубством

В 54-й окремій механізованій бригаді оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України, яку у квітні із зони АТО виведено на Чугуївський полігон, покінчив життя самогубством 40-річний військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці 54-ї ОМБ у Facebook.

«Сьогодні у нашій бригаді трапився випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

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В ОМБ зазначили, що, за попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини.

Як повідомляв УНІАН, у квітні навколо бригади виник скандал. Спецкомісія Міноборони здійснила перевірку побутових умов розміщення бійців після повідомлень про те, що там встановили умивальник без кранів - крани бійці поставили самі.

5 травня під час робочої поїздки до Харківського гарнізону міністр оборони України Cтепан Полторак вручив нагороди 30 військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ на Чугуївському полігоні.

"Військовослужбовці бригади були нагороджені відомчими орденами та медалями за мужність та героїзм, виявлені під час виконання спеціальних завдань в ході проведення", - повідомили у Міноборони.