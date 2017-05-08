Опубліковано відео з місця замаху на ватажка "ДНР" Захарченка

На місці замаху на ватажка "ДНР" Олександра Захарченко працюють сапери і так звані спецслужби "республіки". За даними саперів, всього були встановлені шість зарядів: чотири були зариті в землю, два встановлені на ближніх до дороги деревах, передає пропагандистський Life.

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Вибухові пристрої містили елементи ураження. Але цей факт, як і те, що всі заряди були підірвані одночасно, не завдали шкоди ватажкові "ДНР". Кортеж Олександра Захарченко не доїхав до зони ураження 150 метрів.

Як повідомлялося, два вибухи сталися на дорозі до меморіального комплексу Савур-Могила незадовго до проїзду кортежу ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка.