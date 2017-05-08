На дорозі до Савур-Могили перед проїздом кортежу ватажка "ДНР" Захарченка пролунали два вибухи - ЗМІ

Два вибухи сталися на дорозі до меморіального комплексу Савур-Могила незадовго до проїзду кортежу ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка.

Вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як нею повинна була проїхати колона з журналістами, передає РІА Новости.

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По цій же дорозі повинен був рухатися кортеж ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Постраждалих немає. Ділянка траси перекрита.

Заходи біля меморіалу Савур-Могила були намічені на 8 травня. Захарченко, а також так званий "спікер парламенту" самопроголошеної республіки Денис Пушилін та інші терористи повинні були взяти участь у заході.