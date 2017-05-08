В ОБСЄ вимагають від бойовиків розібратися з випадком сексуальних домагань до спостерігача

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан засудив випадок сексуального домагання до спостерігача з боку озброєного бойовика, який стався 5 травня. Про це повідомляє прес-служба місії.

«Разом з усіма державами-учасницями ОБСЄ, СММ засуджує всі форми насильства по відношенню до жінок. Цей останній інцидент, в ході якого чоловік, озброєний автоматом, залякував цивільну жінку - члена патруля СММ, використовуючи коментарі сексуального характеру, вимагає швидкої і однозначної відповіді від так званої "ДНР". Це повинно включати ідентифікацію відповідальної особи і застосування відповідних заходів, щоби такі випадки не повторювалися», - наголосив Апакан.

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Він додав, що держави-учасниці ОБСЄ доручили неозброєним чоловікам і жінкам СММ виконувати важку роботу. "І вони мають право робити це, не побоюючись фізичного або словесного нападу. Місія не потерпить ніяких спроб залякати, принизити чи іншим чином втручатися в роботу її співробітників", - сказав Апакан.

Як повідомляв УНІАН, член патруля СММ жіночої статізазнала сексуальних домагань з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.