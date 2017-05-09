У Бахмуті в День пам'яті та примирення згадали про нещодавні події на Донбасі (відео)

У День пам'яті та примирення жителі Донбасу згадували не лише жертв Другої світової війни, а й учасників війни сьогоднішньої. А на фронті противник продовжував обстрілювати українські позиції, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Бахмуті люди прийшли на місце, де був концтабір "Лазарет", де у важких умовах перебували покинуті радянські військовополонені. У тамтешніх 49 могилах поховані майже три тисячі жертв війни. На цьому місці згодом була військова частина, котру під час окупації не зуміли захопити проросійські терористи. Оборону об'єкту тримав легендарний 3-й полк спецпризначення. Місцеві кажуть, що хочуть облаштувати на цьому місці меморіал жертвам попередньої війни, але й добре пам'ятають про нещодавні події, бо й самі намагалися допомогти військовим. "Ми допомагали хлопцям, які сиділи в оточенні, не їли, не пили. Ми їм казали: хлопці, якщо щось серйозне – то через ворота, котельню вибігайте до нас, ми сховаємо, в нас є погріб. Але слава Богу", - розповів місцевий житель Євгеній Ананченко.

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Тепер лінія фронту значно далі, і там знову тривають обстріли. У понеділок постраждало майно жителів міста Попасна – осколки посікли машину, а в будинку поблизу лікарні, де й розірвалася міна, повибивало шибки, геть рознесло сарай і люди залишилися без світла.

Важкий обстріл довелося витримати бійцям 53-ї бригади у Троїцькому на краю Світлодарської дуги – там взагалі влучило у школу, у садову ділянку, теж пошкодило світло. Військові всі цілі та здорові. Хлопці кажуть, що готові витримувати і не такі випробування, аби тільки наблизити власний день перемоги. "Боятися нам немає чого – ми на своїй землі. Ми боремося за свій день перемоги, щоби наша земля була вільна", - заявив один із військових.

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Однак і там, де фронту вже нема, війна ще не завершилася. На вихідних у селищі Красна Поляна на Донеччині вибухом від невідомого боєприпасу поранило двох хлопців. 22-річному жителю селища посікло спину та живіт осколками, а 14-річному підлітку відірвало три пальці. Це сталося на території закинутого заводу, яку місцеві використовують як джерело заробітку – на цьому місці це вже щонайменше третій нещасний випадок. "У вухах одразу почало дзвеніти, а потім подивився на руку – а там пальців немає", - розповів постраждалий Іван Пелих. Хлопець каже, що довелося виправдовуватися – боєприпас знайшов, а не зробив. Його бабуся Зинаїда Іванівна не стримує сліз, бо онук пішов на старий закинутий завод – звідти в селі беруть цеглу. "Ми дома робимо ремонт", - пояснила вона. У поліції кажуть, що найвірогідніше, в руках у хлопця вибухнув детонатор.