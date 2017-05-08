Як відзначали День пам'яті та примирення в різних містах України (фоторепортаж)

Пам'ятні заходи з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні. Саме 8 травня 1945 року нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. Україна відзначає цю пам'ятну дату разом з усім світом починаючи з 2015 року.

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Так, в Києві 8 травня відбулося відкриття фотовиставки "Четверте покоління" на території Національного музею історії України в Другій світовій війні. Участь у заході взяв і президент України Петро Порошенко, який анонсував конкурс проекту Меморіалу воїнам АТО. Також на відкритті фотовиставки були присутні ветерани Другої світової війни та учасники АТО на Донбасі.

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Крім того, пам'ятні заходи до Дня пам'яті пройшли у Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах.

А ось в Кривому Розі вирішили не дуже відходити від радянських традиції святкування Дня перемоги, влаштувавши невеликий парад військової техніки.