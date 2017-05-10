На Донецькому напрямку бойовики випустили по українських позиціях майже 130 мін
На Донецькому напрямку бойовики продовжують масштабні обстріли українських позицій по усьому фронту, за винятком Донецького аеропорту.
На Донецькому напрямку контрольовані Росією бойовики випустили по позиціях Збройних сил України майже 130 мін.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, на Донецькому напрямку бойовики продовжують масштабні обстріли українських позицій по усьому фронту, за винятком Донецького аеропорту.
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"Ворог активно застосовує важке озброєння, перш за все, це стосується району Горлівки, щонайменше у трьох місцях, та Авдіївки", - сказав він.
"Вчора по наших позиціях було випущено близько 130 мін калібром 82 мм та 120 мм. Крім цього, окупанти не менше шести разів використовували свою бронетехніку", - поінформував Лисенко.
Речник наголосив, що найбільш неспокійна обстановка залишається в Авдіївці.
На Луганському напрямку, додав Лисенко, бойові дії велися по всьому фронту. "Противник двічі застосовував міномети. Це сталося у Кримському. При цьому, загалом було випущено 24 міни", - сказав речник Міноборони.
Бойовики також здійснили ряд обстрілів у Станично-Луганському районі, на Бахмутській трасі та в районі Попасної. Більше половини обстрілів припадає на темну пору доби.