Обстріли біля Луганського та Павлопополя: у Міноборони розповіли про причини поранення десятьох бійців

У Донецькій області в районі Луганського та Павлополя за минулу добу дістали поранення 10 українських воїнів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських воїнів немає, проте 10 отримали поранення внаслідок обстрілів. 6 було поранено в районі Луганського і 4 — в районі Павлополя”, - сказав Лисенко.

За його словами, минулої доби на Луганському напрямку бойовики продовжували відкривати артилерійський мінометний вогонь, але всі ці дії були короткотривалими. В окремих випадках ворог використовував для обстрілу позицій сил АТО БМП. Всього за минулу добу на Луганському напрямку українські позиції зазнали 17 обстрілів, 5 з яких - із забороненого озброєння.

На Донецькому напрямку, як зазначив Лисенко, ситуація залишається доволі напруженою. Зокрема, в районі Світлодарської дуги та Авдіївки ворог вчора вів мінометний вогонь середньої інтенсивності, випустивши по українських позиціях близько 120 мін. Всього ж на цьому напрямку вчора було зафіксовано 16 обстрілів, 9 з яких - із забороненого озброєння.

На Маріупольскому напрямку, як і раніше, вчора бойові дії велись в районі Мар'їнки та Павлопіль-Широкине. На цій ділянці фронту українські позиції були обстріляні 25 разів, з яких 5 - із забороненої зброї.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 58 разів обстріляли позиції сил АТО. Аби пригасити вогневу активність терористів по позиціях захисників Лобачевого (Луганська обл.), сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.