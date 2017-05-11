Неподалік від Луганська спостерігачі ОБСЄ зафіксували "Гради" і танки бойовиків

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявила, що знову фіксує розміщення важкого озброєння бойовиків на околицях окупованого Луганська. Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 10 травня.

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"У непідконтрольних уряду (України) районах Спеціальна моніторингова місія бачила три танки Т-72 і сім самохідних гаубиць 2С1 з запущеними двигунами на аеродромі в південно-східних околицях підконтрольного "ЛНР" міста Луганськ. СММ також бачила шість реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на відстані 500 м до південно-заходу від підконтрольного "ЛНР" селища Маломиколаївка (36 км до південно-заходу від Луганська)", - йдеться у звіті.

Також неподалік від цього селища спостерігачі зафіксували дев'ять гаубиць на буксирі – п'ять 2А-65 "Мста-Б" калібру 152 мм та чотири Д-30 калібру 122 мм.