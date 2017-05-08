Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ у село під Маріуполем, стріляли в повітря

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики не пустили спостерігачів місії у тимчасово окуповане село Соснівське на Донеччині, один з терористів стріляв у повітря з АК-47. Про це йдеться у звіті місії станом на 19.30 за 7 травня, опублікованому сьогодні.

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Зокрема, зазначається, що 7 травня озброєні члени "ДНР" відмовили спостерігачам СММ у доступі до підконтрольного бойовикам села Соснівське (що знаходиться за 35 км на північний схід від Маріуполя) на блокпосту, який знаходиться з боку східної частини села.

"Коли СММ очікувала на прибуття місцевого "командира", вона бачила, як озброєний член "ДНР", який спочатку перешкодив у доступі, здійснив один постріл зі свого автомата (АК-47) вертикально у повітря та показав жестами відійти від блокпосту", - йдеться у звіті.

Спостерігачі заявили, що перемістились, і приблизно через 10 хвилин ватажок місцевих бойовиків підійшовши до них, повідомив, що "доступ не буде надано, тому що на місці тривають роботи з розмінування з боку західної частини блокпосту".

Місія ОБСЄ про даний інцидент поінформувала Спільний центр з контролю та координації.