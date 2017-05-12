Місія США при ОБСЄ розповіла, як сили РФ різко наростили розміщення важкого озброєння на Донбасі

Протягом останніх трьох місяціа окупаційні сили Російської Федерації на Донбасі збільшили розміщення забороненого важкого озброєння на 750%. Про це 11 травня заявила тимчасово повірена в справах США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Кейт Бернс під час промови перед Постійною радою ОБСЄ у Відні.

"Незважаючи на навмисну модель поведінки очолюваних Росією сепаратистських сил, яка спрямована на послаблення СММ та перешкоджання міжнародній спільноті спостерігати за діяльністю сепаратистів, впродовж останніх трьох місяців СММ задокументувала збільшення на 750% забороненого важкого озброєння на території, контрольованій сепаратистами", - заявила Бернс.

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При цьому дипломат зауважила, що на минулому тижні СММ бачила дислокацію 44 одиниць озброєння у порушення визначених координат для його відведення. 42 одиниці з числа зазначеного озброєння розташовувалися на території, яка не контролюється урядом України.

Бернс нагадала, що в окупованому Луганську місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщення близько 30 одиниць озброєння, в тому числі танки, гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

"Очолювані Росією сепаратисти застосовували заборонене озброєння більш ніж в п'ять разів частіше за українські сили, відповідно до даних ОБСЄ. Справжні цифри безсумнівно значно вищі, враховуючи понад 250 обмежень доступу, застосованих стосовно СММ з боку очолюваних Росією сепаратистських сил з січня", - наголосила Бернс.