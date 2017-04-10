В ОБСЄ помітили на Донбасі "Гради", гаубиці та танки контрольованих Росією бойовиків

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за вихідні побачили дислокацію ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", різних гаубиць, мінометів і танків бойовиків, які належать контрольованим Росією бойовикам, і розміщення яких порушує Мінські угоди.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні станом на 19:30 9 квітня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, представники місії заявляють, що у порушення визначених координат для відведення озброєння, у районах, які не підконтрольні уряду України, вони 7 квітня бачили три 122-мм ракетні системи залпового вогню БМ-21 "Град" неподалік Хрустального (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Читайте такожОбстріли бойовиків унеможливлюють розведення сил біля Станиці Луганської – Міноборони

Також сказано, що одночасно 8 та 9 квітня СММ бачила 7 танків Т-72, 10 гаубиць на буксирі (п'ять 152-мм 2A65 Мста-Б і п'ять 122-мм Д-30 "Лягушка"), ще сім ракетних систем залпового вогню "Град" та сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика". Усе перелічене озброєння було зафіксоване на південно-східних околицях Луганська.

Також у місії заявили, що спостерігачі зафіксували озброєння, яке вони не змогли верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають необхідним критеріям.

Зокрема, на контрольованій бойовиками території члени СММ і бачили 11 самохідних гаубиць (2С1), п'ять "Градів", шість гаубиць на буксирі (Д-30) та чотири 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Окрім того, у місії відзначили, що було помічено низку озброєння, яке повинно зберігатися у визначених місцях для його відведення. Мова йде про 16 "Градів", три самохідні гаубиці (2С1) та 12 мінометів (одинадцять 120-мм мінометів PM-38 та один 120-мм 2Б11 "Сані").