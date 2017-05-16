На окупованій частині Донбасу почастішали випадки сексуального насильства - місія України при ООН

У тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей почастішали випадки сексуального насильства. Як повідомляє Центр новин ООН, про це заявив заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко, виступаючи на засіданні Ради безпеки Організації об'єднаних націй.

Український дипломат розповів, що на сході України в районах, не підконтрольних уряду, почастішали випадки сексуального насильства. Нещодавно в цій зоні сексуального домагання зазнала співробітниця місії ОБСЄ. Всі ці злочини вчиняються в атмосфері повної безкарності.

Вітренко нагадав про нещодавно представлену доповідь моніторингової місії ООН з прав людини про сексуальне насильство в ході конфлікту на сході України. В цій доповіді, за його словами, детально описані випадки сексуального насильства, за допомогою якого бойовики примушують людей, які утримуються під вартою, відмовлятися від майна на їх користь. Найчастіше примушення до статевого акту є умовою звільнення з-під варти.

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«У цій доповіді містяться конкретні рекомендації щодо запобігання сексуальному насильству, належного реагування на такі випадки і притягнення до відповідальності винних. Вони адресовані урядові України, незаконним збройним формуванням, Російській Федерації, а також міжнародній спільноти», - зазначив Вітренко.

Він заявив, що Київ дотримується рекомендацій Моніторингової місії ООН. За його словами, в червні на запрошення уряду Україну відвідає делегація структури «ООН-жінки» на чолі з її виконавчим директором Пумзіле Мламбо-Нгкукою. З аналогічним запрошенням Україна звернулася до спеціального представника генерального секретаря ООН з сексуального насильства в умовах конфлікту.

«Але от як щодо Росії й терористів, яких вона контролює і спонсорує у моїй країні? Недавній випадок, пов'язаний з сексуальним домаганням до жінки з числа патрульного підрозділу місії ОБСЄ в зоні, контрольованій неурядовими групами, є демонстрацією того, як вони виконують ці рекомендації», - додав український дипломат і підкреслив, що в Києві були вражені відсутністю будь-якої реакції на цей жахливий інцидент з боку «лідерів бойовиків та їх спонсорів».

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Заступник постійного представника РФ при ООН Євген Загайнов у своєму виступі заявив, що доповідь місії ООН «грішить непрофесіоналізмом і сплутанням понять».