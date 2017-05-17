Полторак анонсував рішення для повернення окупованих Криму та Донбасу
Міністр оборони України Степан Полторак закинув Російській Федерації порушення мінських домовленостей, а також наголосив на виключності мирного шляху розв'язання конфлікту.
Міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Київ не планує повертати контроль над окремими районами Донецької та Луганської області воєнним шляхом. Утім, він не виключає нових провокацій з боку Росії.
Про це Полторак заявив у вівторок, 16 травня, в Берліні, де міністр провів зустріч з німецькою колегою Урсулою фон дер Ляєн, передає Deutsche Welle.
"Ми не розглядаємо питання вирішення проблеми захоплення території Донецька і Луганська силовим шляхом. Але кожен громадянин України (…) буде захищати кожен сантиметр своєї землі, якщо Росія ухвалить рішення щодо відкритої агресії", - сказав Полторак.
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Він наголосив, що порушення перемир'я та Мінських домовленостей - на совісті Росії, зокрема через постачання військової техніки бойовикам.
"Ми переконані, що Донецьк і Луганськ - територія України", - додав міністр та анонсував низку важливих рішень уряду та президента для повернення непідконтрольних регіонів, а також анексованого Криму, під юрисдикцію України. Конкретних кроків, утім, Полторак не назвав.
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що в української влади є план щодо Донбасу, не пов'язаний з поступками путінському режиму.