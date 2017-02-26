Аваков: Україна має план щодо Донбасу, не пов'язаний з поступками путінському режиму

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив інтерв'ю програмі «ТСН.Тиждень», відповідаючи на запитання, як швидко та у який спосіб можна повернути українські території.

«Я вважаю, що ми перебуваємо в такому проміжку часу, коли це питання можна вирішити, вирішити швидко і дипломатичним шляхом. Не військовим шляхом. Нова адміністрація США, готуються вибори у Франції і в Німеччині – такий досить сумний перехідний період. І тому наші опоненти в Російській Федерації, путінський режим, по суті, намагаються цю ситуацію використовувати. Але це також і вікно можливостей для нас», - зауважив міністр.

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Він додав, що у зв’язку з цим перехідним періодом «активізувалися різні плани, у тому числі плани, які інспіровані різними країнами і людьми».

«План Артеменка», який я називаю «планом Артеменка-Льовочкіна» – Льовочкіна, який є одним із архітекторів розгону Майдану, який тепер сів до Верховної Ради і сидить там замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, обклавшись своїми юристами і захищаючись від усіх формальних об'єднань. Ну, ти був главою адміністрації Януковича, яка довела країну до цієї ситуації, і ти будеш нам розповідати про мирний план через свого фігляра-маніпулятора Артеменка?! Це неприпустимі речі», - сказав Аваков.

Він додав, що ознайомлений з реальними планами українських дипломатів, які працюють над регулюванням ситуації.

«Я, в тому числі, як практик, який занадто багато часу провів у зоні АТО і розумію, що там відбувається, теж беру в цьому участь. Ми маємо абсолютно конкретний план щодо Донбасу, який у разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, ми маємо план, який буде реалізовуватися. Він абсолютно не пов'язаний ні з найменшими поступками путінському режиму», - наголосив Аваков.