Бойовики сьогодні здійснили 30 обстрілів сил АТО: двоє військових поранені

З початку поточної доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого поранення отримали двоє бійців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку сьогодні бойовики неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Павлополя з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. По опорних пунктах біля Широкиного терористи вели вогонь з озброєння БМП, біля Чермалика та Новотроїцького - з гранатометів, неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів. Північніше, в районі Красногорівки, бойовики били з 82-мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів.

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На Донецькому напрямку найнапруженішою ситуація залишається на південній околиці Авдіївки. Там терористи використовували 120-мм та 82-мм міномети, а також стрілецьку зброю й великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння бойовики рано-вранці обстріляли опорні пункти сил АТО біля Верхньоторецького. Крім того, з мінометів різних калібрів та озброєння танку проросійські бандформування вели вогонь по бійцях ЗСУ, які тримають оборону неподалік Кам'янки.

На Луганському напрямку бойовики впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське. Терористи використовували міномети калібрів 120 мм й 82 мм, а також гранатомети різних систем.

"Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч", - наголосили в штабі.