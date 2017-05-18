На Донбасі бойовики кинули димову гранату в патруль місії ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики кинули димоутворювальний пристрій, ймовірно димову гранату, в патруль місії. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

«17 травня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на північно-східній околиці підконтрольного «ДНР» м.Докучаєвськ (30 км на південний захід від Донецька), рухаючись у західному напрямку позаду зеленої вантажівки військового типу (КАМАЗ-4350) з номерними знаками ДК-1823. Члени патруля місії побачили шістьох чоловіків у формі військового типу, які сиділи в задній частині вантажного відсіку вантажівки», - зазначили в ОБСЄ.

«О 13:47, коли перший автомобіль патруля СММ перебував на відстані 50 метрів від вантажівки, спостерігачі побачили, як один із тих чоловіків кинув пристрій невстановленого типу (ймовірно, димову гранату), який упав приблизно за 10 метрів перед першим автомобілем СММ. Пристрій горів, утворюючи білий дим. Патруль СММ обминув цей пристрій, врешті-решт перегнав вантажівку і поїхав далі до найближчого відомого спостерігачам безпечного місця в Докучаєвську», - розповіли спостерігачі.

Читайте такожБойовики не пускають патрулі ОБСЄ на кордоні України і РФ - Геращенко

«О 14:20 той самий патруль СММ, повертаючись на базу, зупинився на місці інциденту і побачив поряд із ним сліди горіння на асфальті та траві, але решток жодного пристрою знайти не вдалося. Патруль місії благополучно повернувся до своєї бази в Донецьку. Жоден з автомобілів СММ не був пошкодженим. СММ повідомила про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації (СЦКК)», - додали в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

Читайте такожСексуальні домагання бойовика до спостерігача ОБСЄ: РФ у Мінську заявила, що "жінка не так зрозуміла гусара"

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.