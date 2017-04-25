Підрив патруля ОБСЄ на Луганщині: бойовики готують постановочне відео бою з "українською ДРГ", щоб відвести підозру

Бойовики на тимчасово окупованій території Луганщини після підриву патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ планують відеозйомку постановного бою з начебто «українською ДРГ». Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Читайте такожБойовики заявляють про відновлення електропостачання частини Луганська

«Українські військові отримали оперативну інформацію щодо планування противником постановки бойового зіткнення на околицях села Новогригорівка за участю начебто «української ДРГ» з подальшим відходом «групи» на територію, підконтрольну Збройним силам України», - йдеться в повідомленні.

Вказане інсценування подій пов’язане із підривом 23 квітня автомобіля СММ ОБСЄ та спробами ворога покласти провину за загибель та поранення міжнародних спостерігачів на Збройні сили України.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.