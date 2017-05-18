В ОБСЄ констатують збільшення на 75% рівня насильства на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за минулий тиждень констатує збільшення на 75% рівня насильства у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у тижневому звіті місії за 17 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Після того, як упродовж п’яти тижнів поспіль спостерігалося зниження рівня насильства, за період із 8 до 14 травня місія констатувала погіршення ситуації з безпекою, а саме збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 75%", - зазначається у звіті.

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"Спостерігачі також зафіксували збільшення застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, реактивних систем залпового вогню. Після інтенсивних обстрілів 13 і 14 травня СММ підтвердила численні жертви серед цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, з-поміж яких п’ятеро убитих і четверо поранених. 15 травня були припинені активні бойові дії і настало затишшя", - заявляють в СММ.

"Свобода пересування СММ залишається обмеженою. За період із 1 до 14 травня доступ патрулів місії було обмежено у 31 випадку: 22 рази у непідконтрольних уряду районах і 9 разів у підконтрольних. Крім того, здійснення патрулювання місії обмежується проїздом лише асфальтованими і бетонними дорогами, після того як 23 квітня один член СММ загинув, а ще двоє отримали поранення поблизу Пришиба, коли їхній автомобіль імовірно наїхав на міну. Обмеження щодо виконання мандата СММ регулярно переглядаються, але, швидше за все, вони діятимуть доти, поки сторони не вилучать міни або не позначать чи огородять їх", - додали в місії.