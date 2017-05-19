ЗСУ поблизу Авдіївки знищили опорний пункт бойовиків "Туман" (відео)

Українські військові в Авдіївській промзоні знищили опорний пункт бойовиків.

Бій почався після атаки кількох штурмових груп на позиції українських бійців. Опорна позиція була знищена вогнем, йдеться у сюжеті ICTV.

"Ця опорна позиція називається "Туман". Вона знищена із застосуванням зброї, дозволеної Мінськими домовленостями. Вони зазнали втрат і після цього активізувалися", — говорить один з бійців АТО.

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На позиції виїхав танк терористів і зробив чотири постріли. Одночасно була організована димова завіса для евакуації ліквідованих і поранених.

"Вони своїх "двохсотих" евакуювали. Танк виїхав, попрацював. Чотири постріли зробив. Вони встигли забрати і втекли. Дим пускали у цей момент", — розповідає боєць з позивним "Док".

Як повідомляв УНІАН, ворожі диверсанти намагалися прорватися через українські позиції в районі Авдіївки.