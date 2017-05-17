Диверсанти бойовиків намагалися прорватись крізь позиції ЗСУ біля Авдіївки, зазнали втрат (відео)

У районі Авдіївки ворожі диверсанти намагалися прорватись крізь позиції Збройних сил України. Військові успішно відбили напад та не підпустили ворога.

Внаслідок бойових дій бойовики зазнали серйозних втрат. У них є загиблі й поранені, передає 24 канал.

Та це терористів не зупинило: вони обстрілювали українські позиції, у тому числі із забороненої зброї. Військові вогонь у відповідь не відкривали.

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"Противник набрався наглості чи сміливості і виїхав танком та почав обстрілювати наші позиції", – повідомив офіцер Збройних сил України "Лівша".

Танковий обстріл швидко припинився, але ворожі провокації тривали. За кілька годин до нападу крізь українські позиції нахабно намагалися пробратись диверсанти. Військові терористів успішно зупинили, тому, за їхніми словами, танк з'явився не випадково.

"Є вбиті, є поранені. Для того, щоб витягнути поранених, противник застосував танк і стріляв димовими снарядами", – зазначив офіцер "Лівша".

Артилерія ворога наочно продемонструвала ціну мирних переговорів із бойовиками.

Як повідомляв штаб АТО, з початку поточної доби в зоні проведення АТО бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого поранення отримали двоє бійців.