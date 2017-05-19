На Донбасі бойовики обстріляли авто з мирними мешканцями на трасі до Красногорівки

Бойовики обстріляли автомобіль з мирними жителями, які їхали з Мар'їнки до Красногорівки. Про це повідомив голова Красногорівської військово-цивільної адміністрації Олег Ливанчук в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Кілька годин тому на трасі "Мар'їнка-Красногорівка" було обстріляно цивільний автомобіль з мирними жителями, які їхали з Мар'їнки до Красногорівки. Ця траса проходить по передньому краю. Ми не рекомендуємо нею їздити... Пошкоджено автомобіль, передню стійку, лобове скло. Ніхто не постраждав із жителів... Місцеві жителі розуміють, що, коли йде обстріл, нею не їздять. А цього разу більш-менш тихо було", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики в п'ятницю, 19 травня, припинили зі свого боку пропуск до КПВВ Гнутове.