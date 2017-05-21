У районі Донецького аеропорту відновилися бойові дії – речник Міноборони

14:16, 21 травня 2017
Війна
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Вчора біля Авдіївки відбулося 9 бойових зіткнень сил АТО з терористами, що є абсолютним рекордом за день на всій лінії зіткнення в цьому районі.

Иллюстрация REUTERS

Вчора в районі Донецького аеропорту бойовики відновили обстріли позицій українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 21 травня, на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, також вчора біля Авдіївки відбулося 9 бойових зіткнень сил АТО з терористами, що є абсолютним рекордом за день на всій лінії зіткнення в цьому районі. У результаті бойових дій по позиціях Збройних сил України було випущено близько 110 мін та снарядів. Як зазначив Мотузяник, всього на Донецькому напрямку бойовики здійснили 22 обстріли, 16 з яких із мінометів та артилерії.

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На Луганському напрямку бойовики обстріляли українські позиції із гармат калібру 152 мм, розміщених у тимчасово окупованому місті Кадіївка. Всього на цьому напрямку окупанти 14 разів обстріляли опорні пункти українських бійців, 9 разів - із важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку, незважаючи на загальне зменшення воєнних інцидентів, кожен другий обстріл окупанти вели із мінометної зброї. Всього вчора в цьому районі бойовики 12 разів обстріляли українські позиції.

"За добу, що минула, загиблих, на щастя, в лавах українських військових немає. 7 отримали поранення та травми", - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня на Донбасі окупанти 48 разів обстріляли опорні пункти українських військових.

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Теги: #Донбас#обстріл Авдіївки#Донецький аеропорт