Через Красний Луч пройшли дві колони техніки з російськими військовими і найманцями – ІС

Через підконтрольний бойовикам населений пункт Красний Луч Луганської області пройшли дві колони техніки окупантів. Про це повідомляється на сайті групи "Інформаційний спротив".

"Через населений пункт Хрустальний (кол. Красний Луч) на північний напрямок (Перевальськ – Алчевськ) пройшли дві колони техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

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За даними ІС, в одній колоні 4 "КамАЗи", 1 вантажівка-"довгомір", мікроавтобус, 2 БТР-80 (вантажівки були ретельно затентовані, на броні БТР – жива сила). Особовий склад – військовослужбовці ЗС РФ, одягнені у форму місцевих бойовиків.

Друга колона, за даними ІС, складалася з двох "Уралів", до десятка джипів і мікроавтобусів, "ГАЗ-66". Усі автомобілі з російськими озброєними найманцями.