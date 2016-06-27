КамАЗ з російськими офіцерами потрапив у ДТП на Донбасі, шестеро загиблих

Про це під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

Зазначається, що у КамАЗі перебували бойовики "сьомої окремої мотострілецької бригади". Вони їхали на полігон на навчання.

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"В результаті загинули шестеро російських офіцерів, ще 15 окупантів травмовані", - повідомив Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.